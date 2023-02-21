يوم التأسيس / أمانة نجران تُزيّن الشوارع والميادين احتفاء بيوم التأسيس



نجران 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

أنهت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس الذي يصادف الثاني والعشرين من شهر فبراير كل عام تحت شعار "يوم بدينا" من خلال تزيين الشوارع والميادين وتهيئة الحدائق العامة والمنتزهات.

وشملت الاستعدادات تركيب 2703 أعلام وطنية بالطرق والميادين، وتركيب 270 مجسم زينة على أعمدة الإنارة، وتهيئة 128 لوحة إعلانية بهوية يوم التأسيس، وتركيب 12547 لوح أعمدة إنارة تجميلية، و8 شاشات تلفزيونية بتصاميم يوم التأسيس.

// انتهى //

19:08ت م

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