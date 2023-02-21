السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة تلتقي المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

التقت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل بمقر المجلس اليوم، المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر والوفد المرافق لها، بحضور رئيسة لجنة الطفولة الدكتورة شيرين العوفي ورئيسة اللجنة الاستشارية للطفولة سيما الخريف وأعضاء اللجنة الاستشارية للطفولة إلى جانب عدد من أعضاء لجنة الطفولة بالمجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين مجلس شؤون الأسرة ومنظمة اليونيسيف، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطفولة، بالإضافة إلى تقديم عرض عن رحلة مجلس شؤون الأسرة ورؤيته المستقبلية، واستعراض دور اللجنة في ضمان حقّ الأطفال في التعبير عن قضاياهم وتطلعاتهم، والعمل معهم لوضع الأنظمة ورسم السياسات الوطنية تحقيقًا لمشاركتهم الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكدت الدكتورة ميمونة أهمية شراكة مجلس شؤون الأسرة مع منظمة اليونيسف في دفع مسيرة العمل المشترك وإنجاح البرامج التي تسهم في تهيئة بيئة مثالية وممكّنة للأطفال في المملكة، لافتةً إلى أهمية هذا اللقاء في تعميق أواصر التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق أهداف المجلس والمنظمة في ظل النجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، ولعل من أهمها مشروع تطوير الإطار الوطني لسلامة الطفل على الإنترنت بالعمل مع خبراء منظمة اليونيسيف، والذي سيُطلق في مارس المقبل ، حيث يأتي على رأس اهتمامات المجلس وتضمنته الإستراتيجية الوطنية للأسرة؛ بهدف توفير فضاء إلكتروني آمن وملائم للأطفال في المملكة ، إلى جانب عدد من المشاريع النوعية الأخرى كإجراء الدراسات والبحوث المشتركة وتوفير الخبراء من أنحاء العالم؛ للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الطفولة ، لاسيما في مجال تنمية الطفولة المبكرة وحماية الطفل من العنف وسوء المعاملة والاستغلال وتعزيز منظومة بيانات الأطفال في المملكة.

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19:07ت م

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