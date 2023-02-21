شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الشباب والدحيل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة نارية تجمع بين الشباب السعودي والدحيل القطري، ضمن منافسات الدور الربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022.

ويتساءل العديد من مرتقبي اللقاء عن موعد مباراة الشباب والدحيل المقرر أن تقام في العاصمة القطرية، بعد أن حصلت على استقبال الدور الربع والنصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2022.

ونرصد لكم في السطور التالية عبر موقعنا "السعودية سبورت"، موعد مباراة الشباب والدحيل القادمة في دوري أبطال آسيا بالدور الربع النهائي، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على موعد مباراة الشباب والدحيل في دوري أبطال والقنوات الناقلة

وتقام مباراتي الدور ربع النهائي يوم الخميس، ومن المقرر أن يستقبل ستاد الثمامة لقاء الدحيل والشباب عند الساعة على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

وفي ذات السياق كان الهلال حامل اللقب تأهل بمروره من شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الـ16 بالفوز عليه 3-1.

بينما فولاد فتخطى الفيصلي السعودي بصعوبة 1-0، والدحيل انتصر على مواطنه الريان بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل.

بينما حجز الشباب مكانه بالفوز على ناساف كارشي الأوزبكي بهدفين دون رد.