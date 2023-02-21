شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. ميسي يرفض عرض الهلال المغري لضمه فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مقربة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن اللاعب قام برفض كافة محاولات الهلال السعودي لضمه فى الصيف حتى هذه اللحظة، بعدما قام اللاعب برفض عرض مغري للغاية بقيمة 400 مليون يورو يتحصل عليها اللاعب فى موسمين.

وأفادت التقارير أن الإتفاق حول اللاعب على تقاضي 200 مليون يورو فى الموسم الواحد، من أجل إقناعه بالإنضمام إلى الفريق، الأمر الذي رفضه اللاعب بشكل قاطع، حيث يري أن طموحه القادم سيكون بعيدا كل البعد عن المنطقة العربية.

وأوضحت المصادر أن ميسي لا ينظر إلى المال فحسب، لأنه قد تحصل على عقود مالية كبيرة بالفعل فى باريس، إلا أن اللاعب يسعي لخوض تجربة جديدة ضمن نادي أوروبي كبير، يستطيع من خلاله تحقيق مجموعة كبيرة من الألقاب، وتعزيز أرقامه الفردية.



ميسي يفكر فى الدوري الإنجليزي

وأشارت بعض المصادر القوية أن ميسي يفكر فى الإنضمام إلى الدوري الإنجليزي خلال الفترة القادمة، فى ظل إمتلاكه العديد من العروض القوية على رأسها تشيلسي واليونايتد، واللذان يعدان أكبر رغبة فى ضم اللاعب من مسئولي السيتي.

فى الوقت الذي يفاضل ميسي بين العرضين، لا سيما أن كلا من تشيلسي واليونايتد، يسيران بشكل أكثر من رائع فى الآونة الأخيرة، مما يجعل اللاعب فى حيرة من أمره لإختيار أحدهما كخطوة أولوية متوقعة.