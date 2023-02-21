السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد الموقف الثابت لدول المجلس في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية في كافة دول العالم



الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة بالرياض اليوم، بمنسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنسقة الشؤون الإنسانية ونائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لين هاستينغز .

وخلال اللقاء استعرضت ممثلة الأمم المتحدة جهود المنظمة في فلسطين، بما في ذلك البرامج التنموية والإنسانية، حيث أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الموقف الثابت لدول المجلس من القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الأولى.

وأشار إلى جهود دول المجلس في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، مبدياً ترحيبه بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

حضر اللقاء الأمين المساعد لشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق .

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18:41ت م

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