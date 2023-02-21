يوم التأسيس / أمانة الرياض تخصص أربعة مواقع للاحتفاء بيوم التأسيس



الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

خصصت أمانة منطقة الرياض أربعة مواقع لفعاليات الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس يومَي الأربعاء والخميس 22 - 23 فبراير 2023 في أنحاء متفرقة من المدينة.

وتشمل المواقع حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، وساحة الاحتفالات البلدية بحديقة الدوح، وحديقة السويدي، ومتنزه النخيل، وذلك لمشاركة السكان مشاعر الفرح والاعتزاز بتاريخ المملكة العربية

وأوضحت الأمانة أن الفعاليات تقام من الساعة 4 مساءً إلى 12 صباحًا تشتمل على العديد من الأنشطة المصاحبة التي تضم القهوة السعودية، وعرض الراوي، وخيمة التصوير، والحرف اليدوية، والعروض التراثية، وأعمال الأسر المنتجة، إضافة إلى الرسم على الوجه، وتجربة الأزياء التراثية، ورسم الحناء للأطفال.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود أمانة منطقة الرياض لتهيئة المواقع الجاذبة للسكان والزوّار للاحتفاء بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية ، وتعبيرًا عن الارتباط الوثيق بين الماضي العريق والحاضر المزدهر للمملكة ومواطنيها.

// انتهى //

18:24ت م

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الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسخصصت أمانة منطقة الرياض أربعة مواقع لفعاليات الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس يومَي الأربعاء والخميس 22 - 23 فبراير 2023 في أنحاء متفرقة من المدينة.وتشمل المواقع حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، وساحة الاحتفالات البلدية بحديقة الدوح، وحديقة السويدي، ومتنزه النخيل، وذلك لمشاركة السكان مشاعر الفرح والاعتزاز بتاريخ المملكة العربية السعودية وأمجادها الخالدة.وأوضحت الأمانة أن الفعاليات تقام من الساعة 4 مساءً إلى 12 صباحًا تشتمل على العديد من الأنشطة المصاحبة التي تضم القهوة السعودية، وعرض الراوي، وخيمة التصوير، والحرف اليدوية، والعروض التراثية، وأعمال الأسر المنتجة، إضافة إلى الرسم على الوجه، وتجربة الأزياء التراثية، ورسم الحناء للأطفال.وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود أمانة منطقة الرياض لتهيئة المواقع الجاذبة للسكان والزوّار للاحتفاء بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية ، وتعبيرًا عن الارتباط الوثيق بين الماضي العريق والحاضر المزدهر للمملكة ومواطنيها.// انتهى //18:24ت م0201

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