السعودية اليوم / سفير المملكة لدى فيتنام يلتقي وزير الداخلية الفيتنامي



هانوي 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية محمد بن اسماعيل دهلوي، اليوم، معالي نائب وزير الداخلية الفيتنامي السيد فو تشين تانغ، في مقر وزارة الداخلية الفيتنامية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص الجانبين على تعميقها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

17:41ت م

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