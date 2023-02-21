يوم التأسيس / فرع الرياضة بالقصيم يقيم فعاليات متنوعة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس



بريدة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

يقيم فرع وزارة

وتتضمن الفعاليات التي تقام بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة مسابقات وتحديات رياضية، وفعاليات لأندية المنطقة، وللأشخاص ذوي الإعاقة، وفعاليات للاتحادات الرياضية، وللأطفال، والسيدات، وعروض الدراجات النارية والهوائية، وفعاليات الأندية الخاصة .

وتستهدف الفعاليات جميع شرائح المجتمع، وتهدف إلى تفعيل هذه المناسبة الغالية على الجميع لتعزيز مفهوم النشاط البدني والرياضي وربطها بالمناسبات الوطنية .

// انتهى //

17:22ت م

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بريدة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسيقيم فرع وزارة الرياضية بمنطقة القصيم غداً، فعاليات رياضية وتنافسية وعروضًا متنوعة بمناسبة يوم التأسيس، الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، وذلك للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية .وتتضمن الفعاليات التي تقام بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة مسابقات وتحديات رياضية، وفعاليات لأندية المنطقة، وللأشخاص ذوي الإعاقة، وفعاليات للاتحادات الرياضية، وللأطفال، والسيدات، وعروض الدراجات النارية والهوائية، وفعاليات الأندية الخاصة .وتستهدف الفعاليات جميع شرائح المجتمع، وتهدف إلى تفعيل هذه المناسبة الغالية على الجميع لتعزيز مفهوم النشاط البدني والرياضي وربطها بالمناسبات الوطنية .// انتهى //17:22ت م0181

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