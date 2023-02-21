السعودية اليوم / قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يزور جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2023"



أبوظبي 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

زار قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء ركن ساهر بن محمد الحربي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2023"، المقام حاليًا في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في القاعة رقم (10) ضمن الجناح السعودي بمشاركة كبرى المؤسسات والشركات الوطنية

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تأكيداً لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة - رعاها الله - بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

// انتهى //

17:21ت م

0180



أبوظبي 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسزار قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء ركن ساهر بن محمد الحربي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2023"، المقام حاليًا في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في القاعة رقم (10) ضمن الجناح السعودي بمشاركة كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تأكيداً لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة - رعاها الله - بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.// انتهى //17:21ت م0180

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