السعودية اليوم / وزير التعليم يزور جامعة القصيم ويلتقي قياداتها ويطّلع على عدد من مرافقها



بريدة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

زار معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، جامعة القصيم أمس، بحضور معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، والتقى بقيادات الجامعة واستمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم .

وأكد معالي رئيس الجامعة أن ما حققته الجامعة من إنجازات وجهود وإمكانات لم تأت إلا بتوفيق من الله -عز وجل-، وما تلقاه من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة - حفظها الله-، والدعم المتواصل من وزارة التعليم بقيادة معالي الوزير.

وشاهد معالي الوزير عرضًا موجزًا لجهود الجامعة التعليمية والبحثية والمجتمعية، وأبرز ما حققته من جوائز وإنجازات دولية ومحلية، وزار مبنى المستشفى البيطري الجامعي، واستمع إلى شرح مفصل عن المستشفى وما يحتويه من خدمات بيطرية تقدم للمستفيدين، كما وقف على متحف المستشفى وعدد من الأقسام، كما زار معاليه المدينة الطبية والتقى بمنسوبي المدينة الطبية واستمع إلى شرح عن المدينة والمستشفى الجامعي، وتفقد عددًا من أقسام المستشفى وما يحتويه من كوادر وإمكانات تخدم المستفيدين.

وشملت الجولة زيارة مبنى مركز المؤتمرات، حيث اطلع على مسارح وقاعات المبنى، إضافة إلى مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة واستمع إلى شرح عن المدرسة وإنجازاتها وعدد الرخص التي أصدرتها، واطلع على إحصائيات عن المدرسة، وآلية تعليم قيادة المركبات فيها.

بعد ذلك، تجول معالي وزير التعليم برفقة معالي رئيس الجامعة، على أركان معرض "مبدعون"، والذي يحتوي على 37 ركنًا تشتمل على أكثر من 100 عمل من الأعمال الطلابية، تنوعت ما بين أعمال هندسية وتقنية وابتكارات طلابية ومشاريع ريادية، بالإضافة إلى منتجات الجامعة الزراعية ومخرجات خطوط الإنتاج لمحطة التجارب والأبحاث بالجامعة، وركن للتصاميم الطلابية والصناعات التحويلية من النخيل، وركن لاستعراض المنتجات الكيميائية التي تنتجها معامل الكيمياء بالجامعة والزيوت العطرية العضوية.

كما دشن معالي وزير التعليم مبادرة "الريادة والابتكار" بالجامعة، والتي تهدف إلى توليد واحتضان الأفكار الابتكارية، وتوفير بيئة علمية داعمة للمبتكرين ورواد الأعمال، ودعم المبتكرين ورواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى منتجات، حيث تستهدف عدد المشاريع الابتكارية، والمسابقات والمعسكرات التدريبية، والشركات الناشئة الجامعية.

// انتهى //

17:18ت م

0176





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير التعليم يزور جامعة القصيم ويلتقي قياداتها ويطّلع على عدد من مرافقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.