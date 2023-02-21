يوم التأسيس / أمانة جدة تعتمد فعالياتها ليوم التأسيس



جدة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

اعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها في إطار الاستعدادات لاحتفالات يوم التأسيس ، على مدى ثلاثة أيام في الطرق الرئيسة والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة، وإطلاق المسابقات والفنون الشعبية والتشكيلية، وجدارية يوم التأسيس، ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

وأوضح مدير خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي أنه بالتزامن مع الذكرى الغالية، سيشهد مركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة عروضاً للفنون الشعبية، ومسابقات للأطفال.

وأشار إلى أن الفعاليات ستتضمن كذلك عروضا للإضاءات والهوية في مبنى الأمانة، وبوابات جدة، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي، وفي ميادين (الكرة الأرضية والقناديل والنورس)، كما ستشهد حديقة الأمير ماجد عددًا من الفعاليات التي تقام احتفاءً بمناسبة "يوم التأسيس"، إلى جانب الاحتفالات المصاحبة في المراكز التجارية، بجانب تفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسة لنشر التهنئة بذكرى يوم التأسيس.

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17:14ت م

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