شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ميسي من عرض الهلال الأخير مقابل 400 مليون يورو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عرض كبير من جانب إدارة نادي الهلال السعودي، من أجل الانتقال إلى صفوفه بالفترة القادمة.

ميسي يرد على مفاوضات الهلال

وكشفت تقارير صحفية عن موقف ليونيل ميسي، من عرض الهلال السعودي الذي تلقاه مقابل 1،6 مليار ريال سعودي، بقيمة 400 مليون يورو، في الموسم الرياضي الواحد، ولمدة عامين.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن رفض ميسي، العرض الثاني المقدم من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لتجديد عقده، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، على أن ليونيل ميسي، يميل إلى عدم تجديد عقده مع باريس، والرحيل عن الفريق الأول، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، حيث أبلغ الأندية الراغبة في التعاقد معه، أنه لن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله، إلا في الصيف القادم.

ويتنافس العديد من الأندية للتعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، من بينهم برشلونة الإسباني وإنتر ميامي الأمريكي، ينافسان الهلال، للتعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية، بداية من الموسم القادم.

