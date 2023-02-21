شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الدوري الإنجليزي يدق أبواب النصر السعودي.. صفقة نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية فى الساعات الأخيرة، أن نادي النصر السعودي دخل فى مفاوضات مكثفة من أجل التعاقد مع الجناح الإفواري ويلفريد زاها، جناح كريستال بالاس الإنجليزي.

حيث ينتهي عقد زاها مع كريستال بالاس فى نهاية الموسم الجاري، فى الوقت الذي يرفض فيه اللاعب تجديد تعاقده مع فريقه الإنجليزي، رغم حرص ناديه المستمر على بقاء اللاعب.

ويري نادي النصر أن فرصة التعاقد مع زاها ستكون جيدة للغاية، ولكنها ستتوقف على رحيل ماشاريبوف من عدمه فى نهاية الموسم الجاري، خاصة أن الصفقة مهددة بالفشل فى حالة عدم نجاح مسئولي العالمي من النجم الأوزبكستاني.



الهلال يزاحم النصر على ضم زاها

وأفادت بعض المصادر القوية أن الهلال، دخل بشكل جادي فى مفاوضات آخري مع زاها من أجل ضمه فى الصيف المقبل، الأمر الذي قد يصعب من مهمة النصر بشأن إنتقال اللاعب إلى العالمي.



موقف زاها من الإنضمام للدوري السعودي

ومن جانبه، أبدي زاها رغبته لبعض المصادر القريبة منه، بأنه يريد الاستمرار داخل الدوريات الأوروبية، ولا يحفز خطوة الإنتقال إلى المنطقة العربية فى الفترة الحالية، والإنضمام إلى دوري روشن السعودي.