شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في اتحاد جدة قبل مواجهة الرائد بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره نادي الرائد، وذلك مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد الرائد

ويلتقي فريق اتحاد جدة مع نظيره نادي الرائد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وكشف الإعلامي الرياضي منار شاهين، أن تدريبات الاتحاد الجماعية، خلال الساعات الماضية، شهدت غياب العديد من عناصر العميد للإصابة، مثل "إيجور كورنادو، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، حمدان الشمراني، عبد العزيز البيشي، عبد الرزاق حمد الله"، بالإضافة إلى المدافع أحمد حجازي الذي يغيب للراحة.

ولا يزال الجهاز الفني للاتحاد، بقيادة نونو سانتو، في انتظار الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، لمشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي ثبت تعرضه لإصابة عضلية بسيطة، وفق ما كشفت عنه الفحوصات الطبية.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الاتحاد وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، بفارق الأهداف عن النصر المتصدر، بينما يأتي الرائد في المركز العاشر، برصيد 20 نقطة.