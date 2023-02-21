شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتخذ قرارًا ناريًا ويقطع علاقته بمانشستر بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى النجم البرتغالي، لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق ونجم النصر السعودي الحالي، لقطع علاقته الأخيرة بمدينة مانشستر وذلك عقب انتقاله لصفوف النصر السعودي.

رونالدو يفسخ عقده مع مانشستر يونايتد

وكان قد قام كريستيانو رونالدو بفسخ عقده مع الشياطين الحمر بالتراضي في نوفمبر الماضي أثناء فترة إقامة مباريات كأس العالم عد إجراء مقابلة تلفزيونية هاجم خلالها إدارة النادي والجهازين الفني الحالي والسابق.

رونالدو يعرض قصره للبيع

ووفقا لما أكده برنامج كوارتو الإسانية، فإن رونالدو قد قام بعرض قصره في مانشستر للبيع مقابل 6 ملايين يورو.

وتابع البرنامج أن قصر رونالدو يحتوي على 7 غرف و6 حمامات، بالإضافة إلى غرفة مخصصة للياقة البدنية، ومسبح كبير وجاكوزي، ومسرح لعرض الأفلام.

عقد رونالدو مع النصر السعودي

يذكر أن عقد رونالدو الحالي مع النصر السعودي يتضمن تواجده خال الفريق حتى صيف 2025 فيما اكدت التقارير الصحفية أن اللاعب يتقاضى سنويا مبلغ 200 مليون يورو.

