اخبار السعوديه

وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الحلول الأصيلة المحدودة، ودرين للمقاولات، وشركة اس جس اس لخدمات الفحص العربية المحدودة، وشركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة” في كل من ينبع، ورأس الخير، والجبيل.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

8 عقود من الشراكة القيمة بين الرياض وواشنطن وفرص هائلة للتعاون
المسند: يوجد كائنات حية عاقلة في الفضاء ومن لا يصدق يرجع لتفسير القرآن

– إداري أنظمة (للجنسين/ ينبع).

– مساعد إداري (للرجال/ رأس الخير).

– منسق مندوب علاقات عامة (للرجال/ الجبيل).

– حارس أمن (للرجال/ الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا