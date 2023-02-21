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شكرا لقرائتكم الشورى يطالب صندوق التعليم العالي بدعم مشاريع المستشفيات الجامعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي لمناقشة الموضوعات المدرجة على أعماله.
وصوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الطاقة ، جاء ذلك بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها وتوصيتها بشأن مشروع المذكرة قدمه أمام المجلس الدكتور رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
جلسة الشورى
كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة تايلند للتعاون في مجال الطاقة، جاء ذلك بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها وتوصيتها بشأن مشروع المذكرة قدمه أمام المجلس الدكتور رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
مذكرات تفاهم
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النَّظيْف ، جاء ذلك بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها وتوصيتها بشأن مشروع المذكرة قدمه أمام المجلس الدكتور رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
وخلال الجلسة صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة ، وذلك بعد الاستماع الى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مذكرة التفاهم قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح .
وعلى صعيد جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة التعليم والبحث العلمي, بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1441/1442هـ , تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري .
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقةٍ.