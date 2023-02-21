شكرا لقرائتكم خالد المالك: نظام هيئة الصحفيين الجديد سيشمل الإعلام الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد رئيس هيئة الصحفيين رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك، أن مشروع نظام الهيئة الجديد الذي تم الرفع به إلى وزارة الإعلام قبل فترة يستوعب الصحفيين في الإعلام الرقمي ، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعقد اجتماعها قريبًا بحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية، من أجل اختيار مجلس إدارة جديد والذي بدوره يختار الرئيس ونائبه والأمين العام.

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حق التصويت

وأوضح المالك في تصريحات لصحيفة “متابعات الخليج 365“، أن من لهم حق التصويت لاختيار مجلس الإدارة الجديد هم فقط المتفرغون من الصحفيين والإعلاميين السعوديين، لكن الحضور يحق لكل من هو مشترك سواء كان غير سعودي أو غير متفرغ.

وأضاف أن الجديد في هذه الانتخابات أنها ستكون بحضور كثير من الإعلاميين والصحفيين الذين يقومون بأعمال صحفية رقمية ولهم حق أيضًا التقدم بالترشيح إذا كانوا متفرغين ومعترفًا بوسائلهم الرقمية في وزارة الإعلام.

وكشف أن هيئة الصحفيين رفعت منذ فترة لوزارة الإعلام بنظام جديد يستوعب الإعلام الرقمي، وتنتظر الهيئة الموافقة عليه، من أجل استيعاب الكثير من الصحفيين الرقميين مع التقليديين.

يوم التأسيس

وبشأن يوم التأسيس، قال رئيس هيئة الصحفيين إن العام الماضي تم الاحتفال بمرور 3 قرون على تأسيس المملكة على يد الإمام محمد بن سعود، والتي تعطي دلالة ومؤشرًا على أن السعودية ليست دولة طارئة، ولكن ذات عمر يمتد إلى 300 عام، وخلال هذه المسيرة (الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة) شاهدنا النمو والتطور في مختلف المجالات، مع التوسع في المشروعات وفقًا للظرف التي مرت به خلال هذه السنين.

وأشار المالك: “اليوم نرى مدن المملكة كلها في ورشة عمل وتطور وإصلاحات وبالتالي نحن أمام نقلة أخرى وتمتد لما سبقها مع احتفال الجميع بيوم التأسيس”.

تحول للإعلام الرقمي

وعن الإعلام الحالي، أوضح أنه بشكل عام هو إعلام ملتزم وموضوعي ومتابع للأحداث بشكل عام، لكن ينقصه الكثير من الكفاءات الشابة من الجنسين، لافتًا إلى أننا أمام تحول جديد من الإعلام التقليدي إلى الرقمي ما يعني وجود مزيد من المواهب والكفاءات المتدربة التي لديها الخبرة.

ودعا الإعلام السعودي إلى تحسين المحتوى حتى يصل إلى الخارج ويكون له حضور جيد في الداخل.