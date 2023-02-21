

جنيف 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداءً لتوفير 1,3 مليار دولار أمريكي، لحماية ومساعدة 2,2 مليون لاجئ من جنوب السودان والدول المضيفة لهم في الكونغو وأثيوبيا وكينيا والسودان وأوغندا.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شابيا مانتو إن هذا النداء يأتي وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، حيث أدّى التأثير طويل المدى لوباء "كوفيد 19" وما تلاه من آثار الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع في أسعار الوقود والمواد الغذائية وزيادة البطالة.

وحثت المفوضية المجتمع الدولي على زيادة الدعم لملايين اللاجئين غير القادرين على العودة إلى ديارهم ، حيث لا تزال بلادهم تواجه بيئة أمنية هشة وتتواصل فيها دورات العنف المتقطع، وكذلك في البلدان التي شهدت فيضانات ألحقت أضراراً بعشرات الآلاف من الأشخاص ودمرت المنازل والأراضي الزراعية والمواشي.

ودعت إلى التعاطف والالتزام مع لاجئي جنوب السودان وغيرهم من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من مواطنهم في جميع أنحاء العالم.

// انتهى //

17:00ت م

0162





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نداء أممي لتوفير 1,3 مليار دولار للاستجابة لأزمة اللاجئين في جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.