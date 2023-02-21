يوم التأسيس / مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تكشف عن اقتنائها كتبًا أجنبية نادرة عن تاريخ المملكة بمناسبة يوم التأسيس



الرياض01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

اقتنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أكثر من (500) كتاب نادر باللغات العالمية، تتناول التاريخ السعودي منذ بدايات التأسيس في الدرعية عام 1727م حتى مرحلة تأسيس المملكة العربية

وتبرز الكتب النادرة التي ألفها عدد كبير من المستشرقين الأوروبيين والرحالة الذين زاروا الجزيرة العربية بدايات تأسيس الدولة السعودية الأولى بالدرعية، وتاريخ المنطقة، والوقائع التي دارت بها، كما تبرز جغرافيا المنطقة، وأبرز العادات والتقاليد السعودية .

ومن أبرز الرحالة والمستشرقين الذين زاروا المملكة قبل مرحلة التأسيس وبعدها : ( كارستن نيبور) الرحالة الألماني الذي عده المؤرخون أول غربي يتحدث عن نجد، والسويسري ( يوهان لودفيغ بوركهارت) والرحالة الفرنسي ( شارل هوبر) والرحالة البريطاني (تشارلز داوتي) والرحالة الهولندي ( كريستيان سنوك هورخرونيه) والرحالة البريطاني ( ويلفريد سكوين بلنت) وزوجته الرحالة ( الليدي آن بلنت) والرحالة البريطاني ( وليم غيفورد بالغريف) والكابتن البريطاني ( وليم شكسبير) والمفكر النمساوي ( محمد أسد) والرحالة البريطاني ( عبدالله فيلبي) والبريطاني السير ( أنطوني ناتنغ) والأمريكي ( جورج رنتز) والمستشرقة البريطانية ( جيرترود بيل) والباحث الروسي ( إليكسي فاسيلييف) وغيرهم من الرحالة والمستشرقين .

وتتضمن مقتنيات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مجموعات كبيرة من الكتب باللغة الروسية والألمانية تتناول مختلف مناطق المملكة، مثل المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكتب تتناول ظهور النفط في المملكة وبدايات التنقيب عن النفط ودور (أرامكو) في ذلك .

وكانت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قد ترجمت العديد من كتب الرحالة والمستشرقين الذين زاروا الجزيرة العربية قبل تأسيس المملكة العربية السعودية وبعد التأسيس، حيث شكلت كتاباتهم هدفا كبيرا للباحثين والدارسين لأحوال الجزيرة العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما باتت مصدرا مهما لتاريخها في جميع المجالات فضلا عن مذكراتهم التي سجلوا فيها يومياتهم وأحوالهم التي جاءت متباينة بما اشتملت عليه من معلومات وانطباعات .

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16:43ت م

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الرياض01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واساقتنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أكثر من (500) كتاب نادر باللغات العالمية، تتناول التاريخ السعودي منذ بدايات التأسيس في الدرعية عام 1727م حتى مرحلة تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – في العام 1932 وما بعدها، حيث اهتمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بتوثيق التراث السعودي التي تغطي هذه المرحلة التاريخية .وتبرز الكتب النادرة التي ألفها عدد كبير من المستشرقين الأوروبيين والرحالة الذين زاروا الجزيرة العربية بدايات تأسيس الدولة السعودية الأولى بالدرعية، وتاريخ المنطقة، والوقائع التي دارت بها، كما تبرز جغرافيا المنطقة، وأبرز العادات والتقاليد السعودية .ومن أبرز الرحالة والمستشرقين الذين زاروا المملكة قبل مرحلة التأسيس وبعدها : ( كارستن نيبور) الرحالة الألماني الذي عده المؤرخون أول غربي يتحدث عن نجد، والسويسري ( يوهان لودفيغ بوركهارت) والرحالة الفرنسي ( شارل هوبر) والرحالة البريطاني (تشارلز داوتي) والرحالة الهولندي ( كريستيان سنوك هورخرونيه) والرحالة البريطاني ( ويلفريد سكوين بلنت) وزوجته الرحالة ( الليدي آن بلنت) والرحالة البريطاني ( وليم غيفورد بالغريف) والكابتن البريطاني ( وليم شكسبير) والمفكر النمساوي ( محمد أسد) والرحالة البريطاني ( عبدالله فيلبي) والبريطاني السير ( أنطوني ناتنغ) والأمريكي ( جورج رنتز) والمستشرقة البريطانية ( جيرترود بيل) والباحث الروسي ( إليكسي فاسيلييف) وغيرهم من الرحالة والمستشرقين .وتتضمن مقتنيات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مجموعات كبيرة من الكتب باللغة الروسية والألمانية تتناول مختلف مناطق المملكة، مثل المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكتب تتناول ظهور النفط في المملكة وبدايات التنقيب عن النفط ودور (أرامكو) في ذلك .وكانت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قد ترجمت العديد من كتب الرحالة والمستشرقين الذين زاروا الجزيرة العربية قبل تأسيس المملكة العربية السعودية وبعد التأسيس، حيث شكلت كتاباتهم هدفا كبيرا للباحثين والدارسين لأحوال الجزيرة العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما باتت مصدرا مهما لتاريخها في جميع المجالات فضلا عن مذكراتهم التي سجلوا فيها يومياتهم وأحوالهم التي جاءت متباينة بما اشتملت عليه من معلومات وانطباعات .// انتهى //16:43ت م0150

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تكشف عن اقتنائها كتبًا أجنبية نادرة عن تاريخ المملكة بمناسبة يوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.