شكرا لقرائتكم مصري يحتفي بيوم التأسيس على ضفاف النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفل أحد المصريين، بمناسبة يوم التأسيس السعودي، بطريقة مميزة على ضفاف نهر النيل.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، احتفال المصري بيوم التأسيس من خلال قيامه بإعداد جلسة سعودية مبهجة على أحد الأسطح على ضفاف النيل، في جو مليء بالبخور السعودي والمعاميل والسدو والقهوة السعودية المميزة.

يوم التأسيس

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.