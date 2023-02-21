شكرا لقرائتكم الداخلية تستعرض قدراتها الأمنية التقنية في آيدكس 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرضت وزارة الداخلية قدراتها الأمنية التقنية في معرض الدفاع العالمي “آيدكس 2023” المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري.

جناح الداخلية

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم غير محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.