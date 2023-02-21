السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة رفحاء السابق وقائد القوة المعين حديثًا



عرعر 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوة رفحاء السابق اللواء حمد العيسى بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة، وقائد قوة رفحاء المعين اللواء فهد المرخان بمناسبة تعيينه قائدًا للقوة.

وثمّن سموه خلال الاستقبال الجهود والأعمال التي قام بها اللواء العيسى طيلة فترة عمله بالمنطقة، متمنيًا له ولقائد قوة رفحاء المعين التوفيق في جميع مهام عملهما الجديدة.

// انتهى //

13:52ت م

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