السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل رئيس اتحاد الغرف السعودية .



عرعر01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس اتحاد الغرف

وناقش اللقاء جملة من الإستراتيجيات والمبادرات المشتركة للاتحاد والغرف التجارية في المنطقة لتنمية الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات التجارية وخدمة المستثمرين وتنمية الأعمال والأنشطة التجارية، بما يسهم في رفع أداء الغرف التجارية في المنطقة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وخدمة مجتمع الأعمال بالمنطقة بما يحاكي تطلعات القيادة الرشيدة وطموحات رؤية المملكة 2030.

واطلّع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال الاستقبال على جهود اتحاد الغرف السعودية في التعريف بالفرص الاستثمارية للمملكة عموماً ولمنطقة الحدود الشمالية على وجه الخصوص، مؤكداً سموه متانة الاقتصاد السعودي وقوته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في إطار رؤية المملكة 2030, التي أعادت هيكلة الاقتصاد السعودي عبر حزمة من الإجراءات النوعية.

فيما عبر رئيس اتحاد الغرف السعودي ، عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على استقباله وتوجيهاته السديدة التي ستسهم بإذن الله في تنفيذ العديد من المبادرات والأفكار الاستثمارية في منطقة الحدود الشمالية.

// انتهى //

13:47ت م

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عرعر01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي , يرافقه عدد من رجال الأعمال .وناقش اللقاء جملة من الإستراتيجيات والمبادرات المشتركة للاتحاد والغرف التجارية في المنطقة لتنمية الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات التجارية وخدمة المستثمرين وتنمية الأعمال والأنشطة التجارية، بما يسهم في رفع أداء الغرف التجارية في المنطقة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وخدمة مجتمع الأعمال بالمنطقة بما يحاكي تطلعات القيادة الرشيدة وطموحات رؤية المملكة 2030.واطلّع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال الاستقبال على جهود اتحاد الغرف السعودية في التعريف بالفرص الاستثمارية للمملكة عموماً ولمنطقة الحدود الشمالية على وجه الخصوص، مؤكداً سموه متانة الاقتصاد السعودي وقوته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في إطار رؤية المملكة 2030, التي أعادت هيكلة الاقتصاد السعودي عبر حزمة من الإجراءات النوعية.فيما عبر رئيس اتحاد الغرف السعودي ، عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على استقباله وتوجيهاته السديدة التي ستسهم بإذن الله في تنفيذ العديد من المبادرات والأفكار الاستثمارية في منطقة الحدود الشمالية.// انتهى //13:47ت م0075

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