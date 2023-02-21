السعودية اليوم / المنظمات الدولية تحذّر من العواقب الكارثية للجفاف في القرن الأفريقي



جنيف 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

حذّرت اليوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية و15 منظمة إنسانية من العواقب الكارثية للجفاف طويل الأمد والذي سيستمر في القرن الأفريقي خلال العام الجاري.

وأوضحت المنظمات الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في بيان مشترك، أنه اعتباراً من يناير 2023 يواجه 23 مليون شخص مستويات عالية ( المستوي الثالث ) من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الجفاف في إثيوبيا وكينيا والصومال .

وأكدت أن تكون الأمطار في الفترة من مارس إلى مايو ضعيفة للموسم السادس على التوالي، ما يترك المجتمعات بحاجة ماسة إلى المساعدات ، بعد أن أدى انعدام الأمن الغذائي والمائي وسوء التغذية وتفشي الأمراض إلى ارتفاع معدلات الوفيات لا سيما بين الأطفال .

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13:44ت م

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