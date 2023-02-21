

الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، أمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر ومنسوبي الصندوق.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال وبرامج وأهداف الصندوق في عون ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى المفقودين ومن يعولهم شرعاً والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم.

وأعرب سموه عن تمنياته لمنسوبي الصندوق بالتوفيق والنجاح في أعمالهم.

// انتهى //

13:41ت م

0072





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل أمين السعودية اليوم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.