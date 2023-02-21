السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يرأس الاجتماع الثالث عشر للإسكان التنموي



الدمام 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم الاجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة.

وثمّن سموه دور وحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - في توفير سكن مناسب للأسر الأكثر حاجة، منوهًا بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبالتعاون بين الإسكان التنموي والجمعيات التي تقدم برامج تساعد الأسر المستحقة بالحصول على السكن.

وقدم مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي عرضاً عن خطط وأعمال الإسكان التنموي في المنطقة، واستعرضت اللجنة الاتفاقيات الثلاثية التي وقعت مع الجهات الشريكة مؤخراً والمستهدفات المحققة.

الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية يرأسها سمو أمير المنطقة، وتضم في عضويتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وشرطة المنطقة، وفرع وزارة العدل وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والشركة

// انتهى //

13:31ت م

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الدمام 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم الاجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة.وثمّن سموه دور وحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - في توفير سكن مناسب للأسر الأكثر حاجة، منوهًا بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبالتعاون بين الإسكان التنموي والجمعيات التي تقدم برامج تساعد الأسر المستحقة بالحصول على السكن.وقدم مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي عرضاً عن خطط وأعمال الإسكان التنموي في المنطقة، واستعرضت اللجنة الاتفاقيات الثلاثية التي وقعت مع الجهات الشريكة مؤخراً والمستهدفات المحققة.الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية يرأسها سمو أمير المنطقة، وتضم في عضويتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وشرطة المنطقة، وفرع وزارة العدل وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة، وتهدف لتوفير مساكن للأسر المحتاجة بالشراكة بين جهات القطاع الثالث والقطاع الخاص والمانحين.// انتهى //13:31ت م0070

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