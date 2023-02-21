السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يتسلّم التقرير السنوي لحرس الحدود بالمنطقة



الدمام 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء خالد الشهري الذي قدم لسموه التقرير السنوي لحرس الحدود في المنطقة.

وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية الجهود المبذولة التي يقدمها رجال حرس الحدود لحماية البلاد من المهربين والمتسللين ومن كل عدو يحاول أن يمس الوطن بسوء.

من جانبه، نوه اللواء الشهري بدعم سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وحرصه ومتابعته المستمرة لأعمال حرس الحدود بالمنطقة.

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13:23ت م

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