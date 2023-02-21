السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يفتتح توسعة مكتب الأحوال المدنية النسائي بالطائف



الطائف 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز, توسعة مكتب الأحوال المدنية النسائي بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنات.

ويضم المكتب 9 وحدات تخدم النساء، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، كما يقوم بتشغيله كوادر وطنية مؤهلة.

ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في رفع القدرة الاستيعابية للمكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين، وتسهيل الإجراءات على الجميع لإنهاء معاملاتهم بكل يسر.

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13:18ت م

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