السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير المملكة لدى اليمن



الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وفي بداية الاستقبال قدم السفير آل جابر، التهاني لمعالي الأمين العام بمناسبة توليه مهام عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته.

وخلال اللقاء أكد معالي الأمين العام، عزم دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الأممية المبذولة والهادفة لتمديد الهدنة، والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق، مؤكداً معاليه الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الشرعية اليمنية المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.

وأشاد معالي الأمين العام بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية داخل المحافظات اليمنية بما يسهم في دعم تنمية واستقرار اليمن لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق.

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