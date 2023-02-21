

أنقرة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

لقي ستة أشخاص مصرعهم ، وأصيب 294 آخرون بجروح جراء الزلزال الذي ضرب ولاية هطاي جنوب تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم أن 18 مصابًا حالتهم خطرة وفقاً لمعلومات صادرة من وزارة الصحة التركية.

وأوضحت "آفاد" أن تركيا سجّلت 90 هزة ارتدادية أشدها بلغت قوتها 8ر5 درجات على مقياس ريختر بعد الزلزال الذي ضرب أمس ولاية (هطاي) جنوبي البلاد.

// انتهى //

12:44ت م

0058





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع 6 أشخاص جراء الزلزال في ولاية هطاي التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.