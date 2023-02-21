السعودية اليوم / وزيرا السياحة والحج والعمرة يطَّلِعان على سير الأعمال بوجهة "مسار" في مكة المكرمة



مكة المكرمة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

قام معالي وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، بمتابعة سير الأعمال والمستجدات بوجهة "مسار" بمكة المكرمة، التي تطورها وتملكها شركة أم القرى للتنمية والإعمار، تزامناً مع تدشين الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى من مشاريعها الفندقية، واقتراب الانتهاء من أعمال البنية التحتية في الوجهة.

وأبدى الوزراء والمسؤولون اهتمامًا بوجهة "مسار"؛ وذلك لما تمثله من إضافة نوعية على مستوى خارطة المشاريع التنموية الكبرى في المملكة العربية

وتأتي هذه التطورات ضمن زيارة وزير السياحة للغرفة التجارية بمكة المكرمة، واطلاعه على المشاريع السياحية في العاصمة المقدسة، من أجل مواصلة العمل مع المستثمرين على تطوير الخدمات ورفع جودتها.

وشمل وفد الزيارة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائبة وزير السياحة، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الضيافة والقطاعات الداعمة له.

يذكر أن وجهة "مسار" تُعدُّ وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، ستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها؛ لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبةً ومحركةً للاستثمار طويل المدى.

// انتهى //

12:09ت م

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مكة المكرمة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسقام معالي وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، بمتابعة سير الأعمال والمستجدات بوجهة "مسار" بمكة المكرمة، التي تطورها وتملكها شركة أم القرى للتنمية والإعمار، تزامناً مع تدشين الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى من مشاريعها الفندقية، واقتراب الانتهاء من أعمال البنية التحتية في الوجهة.وأبدى الوزراء والمسؤولون اهتمامًا بوجهة "مسار"؛ وذلك لما تمثله من إضافة نوعية على مستوى خارطة المشاريع التنموية الكبرى في المملكة العربية السعودية ، ومكة المكرمة على وجه الخصوص، كما جرى خلال الزيارة استعراض علاقات التعاون، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة.وتأتي هذه التطورات ضمن زيارة وزير السياحة للغرفة التجارية بمكة المكرمة، واطلاعه على المشاريع السياحية في العاصمة المقدسة، من أجل مواصلة العمل مع المستثمرين على تطوير الخدمات ورفع جودتها.وشمل وفد الزيارة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائبة وزير السياحة، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الضيافة والقطاعات الداعمة له.يذكر أن وجهة "مسار" تُعدُّ وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، ستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها؛ لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبةً ومحركةً للاستثمار طويل المدى.// انتهى //12:09ت م0050

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