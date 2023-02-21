

المدينة المنورة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

نجح فريق طبي مختص في جراحة النساء والتوليد بمستشفى أحد بالمدينة المنورة من إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة حامل في الشهر الثامن, وتعاني من أورام ليفية متعددة, وبفضل الله وضعت طفلاً بصحة جيدة بعد 13 عاماً من تأخر الإنجاب.

وبيّن تجمّع المدينة المنورة الصحّي، أنه تم تقييم حالة المريضة التي أجريت لها سابقاً لعملية تدخل إشعاعي للتخلص من الأورام, وأجريت لها فحوصات طبية عن طريق الأشعة المغناطيسية, وتبيّن وجود 4 أورام ليفية كبيرة الحجم ما بين 15-20 سم, ورغم خطورة الحالة, فقد تكلّلت العملية بالنجاح بفضل الله.

وقدّم مستشفى أحد عضو تجمّع المدينة الصحي خدمات طبية متكاملة لـ 62068 مراجعاً خلال العام الماضي 2022م عن طريق العيادات الخارجية للمستشفى, فيما استقبل قسم الطوارئ 86389 مراجعاً.

// انتهى //

11:38ت م

0044





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بعد 13 عاماً من تأخر الإنجاب .. نجاح عملية ولادة لمريضة تعاني من أورام متعددة بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.