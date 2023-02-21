السعودية اليوم / اللجنة التشاورية المشتركة بين الجامعات السعودية لكليات وأقسام الإعلام والاتصال تعقد اجتماعها في الرياض



الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

عقدت اللجنة التشاورية المشتركة بين الجامعات

وناقش الاجتماع الذي استضافته الجامعة السعودية الإلكترونية، بحضور رئيس المنتدى السعودي للإعلام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، المواضيع المجدولة، كما استضاف الاجتماع رئيسة أكاديمية نيوم للإعلام الرقمي ندى الشيباني، التي قدمت شرحاً موجزاً عن الأكاديمية.

ورحب الحارثي بالحضور في المنتدى، مؤكداً على الشراكة بين كليات وأقسام الجامعات بالمملكة والمنتدى السعودي للإعلام بما يخدم القطاع ويدعمه، ويسهم في تطوير المحتوى الإعلامي.

وأشار الحارثي إلى دور الجامعات السعودية في تأهيل الطلاب والطالبات للعمل الإعلامي من خلال الكليات والأقسام المتخصصة، مما يسهم في توفير كوادر إعلامية مؤهلة تخدم العمل الإعلامي.

// انتهى //

11:31ت م

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الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسعقدت اللجنة التشاورية المشتركة بين الجامعات السعودية لكليات وأقسام الإعلام والاتصال في المملكة، مساء أمس، اجتماعها الرابع في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الأمير الأستاذ الدكتور سعد بن سعود بن محمد عميد كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رئيس اللجنة، وذلك على هامش أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية.وناقش الاجتماع الذي استضافته الجامعة السعودية الإلكترونية، بحضور رئيس المنتدى السعودي للإعلام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، المواضيع المجدولة، كما استضاف الاجتماع رئيسة أكاديمية نيوم للإعلام الرقمي ندى الشيباني، التي قدمت شرحاً موجزاً عن الأكاديمية.ورحب الحارثي بالحضور في المنتدى، مؤكداً على الشراكة بين كليات وأقسام الجامعات بالمملكة والمنتدى السعودي للإعلام بما يخدم القطاع ويدعمه، ويسهم في تطوير المحتوى الإعلامي.وأشار الحارثي إلى دور الجامعات السعودية في تأهيل الطلاب والطالبات للعمل الإعلامي من خلال الكليات والأقسام المتخصصة، مما يسهم في توفير كوادر إعلامية مؤهلة تخدم العمل الإعلامي.// انتهى //11:31ت م0042

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