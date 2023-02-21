السعودية اليوم / المنتدى السعودي للإعلام في يومه الثاني يناقش دور البيانات في صناعة مستقبل الإعلام



الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

أكد نائب الرئيس الأول للتسويق والأحداث في صحيفة southchinamorningpost أدريان لي، أهمية البيانات للمستخدمين، وأنواعها وتصنيفاتها، منوهاً بالدور المهم والفاعل للبيانات في صناعة مستقبل الإعلام في ظل الثورة التقنية وعبر البيانات الرقمية.

وقال أدريان خلال جلسة "البيانات تقود رحلة المستخدم" التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بالرياض: "دوري في الصحيفة الرسمية في هونج كونج زيادة عدد المشتركين والعملاء، من خلال جمع البيانات وتحليلها، واستفدت من شغف العالم بمعرفة أخبار الصين وشرق آسيا، واستطعنا زيادة الاشتراكات والتفاعل مع الجمهور والقراء".

وأوضح أن البيانات تتيح للصحيفة معرفة تفضيلات ورغبات القراء، وكذلك تحديد سلوكيات العملاء والتواصل الفاعل، مشيراً إلى أن تحليل البيانات ساعد صحيفته في إقناع الجمهور بالخدمات المدفوعة.

من جانبه بين مدير الجلسة مستشار الإعلام الرقمي بالدنمارك ستيفاندامبورق أن البيانات مهمة جداً لكل جهات الإعلام والإعلان في العالم، مبيناً أن البنى التحتية للبيانات تسهم في تعزيز العلاقة مع العميل، من خلال جمع البيانات وتحليلها، وتوافق المحتوى الذي يصنعه الإعلامي مع هذه البيانات وتوجهات وتفضيلات الجمهور أو القراء.

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11:27ت م

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