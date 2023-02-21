- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم رئيس واس لـ”المواطن”: التحول الرقمي سمة هذا العصر ودعم المواهب الإعلامية ضرورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكد الدكتور فهد بن حسن آل عقران رئيس وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن التحول الرقمي جزء من التنافس والتكامل والمواكبة للمتغيرات التي تحدث في المجال الإعلامي.
التحول الرقمي
وأضاف آل عقران، في تصريحات لصحيفة “متابعات الخليج 365“، على هامش المنتدى السعودي للإعلام، أن التحول الرقمي سمة هذا العصر الجديد، حيث نرى التطور والتوجه الجديد لكل وسائل الإعلام، فهو مكمل لمرحلة أو الانتقال لمرحلة جديدة”.
قد يهمّك أيضاً
وأشار آل عقران إلى أن العنصر البشري والتدريب والاهتمام به أمر مهم جداً، وقال “أعتقد أنه أمر ملح للغاية لمواكبة التطورات الإعلامية، والعنصر البشري هو الأساس في كل مراحل العملية الإعلامية”.
دعم العنصر البشري
ولفت إلى أن دعم وتدريب العنصر البشري أمر مهم وأصيل وعلى وكالات وكل وسائل الإعلام أن تقوم بهذا الدور في المرحلة القادمة.
وأكد آل عقران أن دعم المواهب الإعلامية ضرورة لصناعة الإعلام، مضيفاً أن الإعلام الناجح يعتمد في المقام الأول على العنصر البشري.
يوم التأسيس
وتحدث آل عقران عن يوم التأسيس وقال إن يوم التأسيس، مناسبة مهمة وغالية على كل مواطن سعودي وكل المؤسسات ومنها وكالة الأنباء السعودية، ونحن مستعدون لهذه المناسبة بالتغطية والتقارير والصور.
وتابع “كذلك أنشأت الوكالة لأول مرة متحفاً خاصاً عن التأسيس، سيستمر لمدة عام وسيُخصص للمسؤولين والإعلاميين والصحفيين، من داخل وخارج المملكة، وكذلك الطلبة والطالبات ليزوروا ويعرفوا المعلومات عن التأسيس وعن هذه الدولة في ثلاثة قرون.
بدأت وزارة العدل أمس بشكل رسمي , تطبيق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجّه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعيله بعدما جرى نشر الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل، التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية “أم القرى” الجمعة الماضية.
وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي أنّ التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعدّ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات، أولها أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلَّغ شريطة أن يكون موثّقاً لدى الجهة المختصة، وفي الحالة الثانية أن يتم التبليغ بالمراسلة على البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الالكتروني عائداً للمبلَّغ أو كان مدوّناً في عقدٍ بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثّقاً لدى جهةٍ حكومية، وفي الحالة الثالثة أن يتم تبليغه عبر أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وأفادت الوزارة أنّه إضافةً إلى البيانات الواجب توفّرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى سيتم إضافة رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفّذ ضدّه أو المبلَّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ – بحسب الحال – مشيرةً إلى أن استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة يتم عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
ويأتي ذلك في وقتٍ بدأت به بعض الدوائر القضائية تطبيقه في المحاكم، حيث بدأ تطبيق القرار في المحاكم التجارية وربطه كذلك مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة بوزارة العدل، إضافةً إلى آليات التبليغ المعتمدة سابقاً مثل محضري الخصوم أو البريد السعودي وغيرها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أصدر أمره الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، واعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، وأنه يترتب على التبليغ بهذه الوسائل ما يترتب على التلبيغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية.