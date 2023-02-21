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شكرا لقرائتكم مهرجان البن السعودي يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت 10 ملايين ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أسدل مهرجان البن السعودي في نسخته العاشرة، الستار على فعالياته التي شهدتها محافظة الداير على مدى عشرة أيام، بـ 74 فعالية، و 15 ركنًا متنوعًا، و45 جهة مشاركة، و135 مزارعًا مشاركًا، و 160 أسرة منتجة، و 15 مقهى، و 28 برنامجًا تدريبيًا استفاد منه 2161 متدربًا ومتدربة.
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قيمة المبيعات
وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، أن المهرجان الذي نظمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالتعاون مع محافظة الداير، حقق مبيعات بأكثر من 10 ملايين ريال، وتجاوز عدد الزوار 120 ألف زائر في عشرة أيام، مؤكدًا أن المهرجان أصبح ظاهرة تنموية زراعية ترفيهية سياحية، ونافذة تسويقية للمزارعين، وواجهة تفاعلية لشرائح المجتمع كافة.
دعم غير محدود
وأضاف المالكي أن النجاح الذي حققه المهرجان نظير الدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وحرصهما الدؤوب على إبراز الميز النسبية للمنطقة.
فعاليات المهرجان
يُذكر أن فعاليات المهرجان تنوعت هذا العام ما بين تسويقية، وترفيهية، وثقافية، وشعبية، وأركان الجهات الحكومية ورواد الأعمال والشركات العالمية المشاركة، والأركان التراثية والثقافية، وأركان الحرفيين والمزارع الريفية والمسارات السياحية، ومعرض الفن التشكيلي، ومسرح مفتوح، ومسرح للطفل، إضافة إلى إقامة ليالي فنية وشعبية طيلة أيام المهرجان.
بدأت وزارة العدل أمس بشكل رسمي , تطبيق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجّه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعيله بعدما جرى نشر الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل، التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية “أم القرى” الجمعة الماضية.
وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي أنّ التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعدّ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات، أولها أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلَّغ شريطة أن يكون موثّقاً لدى الجهة المختصة، وفي الحالة الثانية أن يتم التبليغ بالمراسلة على البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الالكتروني عائداً للمبلَّغ أو كان مدوّناً في عقدٍ بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثّقاً لدى جهةٍ حكومية، وفي الحالة الثالثة أن يتم تبليغه عبر أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وأفادت الوزارة أنّه إضافةً إلى البيانات الواجب توفّرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى سيتم إضافة رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفّذ ضدّه أو المبلَّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ – بحسب الحال – مشيرةً إلى أن استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة يتم عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
ويأتي ذلك في وقتٍ بدأت به بعض الدوائر القضائية تطبيقه في المحاكم، حيث بدأ تطبيق القرار في المحاكم التجارية وربطه كذلك مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة بوزارة العدل، إضافةً إلى آليات التبليغ المعتمدة سابقاً مثل محضري الخصوم أو البريد السعودي وغيرها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أصدر أمره الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، واعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، وأنه يترتب على التبليغ بهذه الوسائل ما يترتب على التلبيغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية.