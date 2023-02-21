شكرا لقرائتكم 108 مليارات ريال قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء, نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر ديسمبر من عام 2022م، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر ديسمبر 2022م (108 ) مليارات ريال، مقابل (107 ) مليارات ريال خلال شهر ديسمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره مليار ريال، بنسبة (1%).

الصادرات البترولية

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر ديسمبر 2022م بلغت (86 )مليار ريال، مقابل (77 ) مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره (9 ) مليارات ريال، بنسبة (11.7%).

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الصادرات غير البترولية

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر ديسمبر 2022م (23 ) مليار ريال، مقابل (30 ) مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2021م، وذلك بانخفاض مقداره (7) مليارات ريال، بنسبة (23.3%), في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر ديسمبر 2022م (62 ) مليار ريال، مقابل (53 ) مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره (9 ) مليارات ريال، بنسبة (17.0 %).

مرجع إحصائي

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.