شكرا لقرائتكم الإعلامي القبيع: بعض مشاهير الفلس يهدم العادات والتقاليد والأخلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الإعلامي عبدالله القبيع، أن منتدى الإعلام السعودي، مهم جدا لتصحيح بعض الفكر عند الجيل الجديد، الجيل الذي يبحث دائما عن ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي مثل التيك توك وبعض الوسائل، الذين أضروا بالإعلام الرسمي الإعلام النظيف الإعلام المحترم.

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مشاهير الفلس

وأضاف القبيع، في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365”، على هامش المنتدى: “المشكلة أن هناك نجوماً من مجموعة مسيطرة على المشهد الإعلامي ولكن أعتقد في هذا المنتدى سيكون في إمكانية لتصحيح هذه العملية”.

وتابع القبيع “ولكن على طريقة طارت الطيور بأرزاقها اليوم بدأت الناس تعي أن ما يذاع وينشر من بعض مشاهير الفلس هو هدم للعادات والتقاليد والأخلاق”.

تبادل الرؤى والأفكار

من جهته، أكد الإعلامي علي العلياني أن هامش المنتدى السعودي للإعلام وكواليسه مهمة وضرورية لتبادل الأفكار.

وأشار العلياني، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” على هامش منتدى الإعلام السعودي: إلى جودة الندوات والمحاضرات والتي اتسمت بمشاركة أسماء مميزة.

كما أبدى العلياني فخره بالمنتدى عربيًا وخليجيًا، حيث كنا نتمنى إقامة مثل هذه المنتديات والمحاضرات بالمملكة واليوم أصبحت متاحة الآن.

حراك ثقافي وإعلامي

من جهتها، أكدت الإعلامية خديجة الوعل أن المنتدى السعودي للإعلام يحقق الأرقام.

وأضافت لصحيفة “متابعات الخليج 365“، على هامش المنتدى السعودي للإعلام”: “اليوم نحن نتحدث بلغة الأرقام، أرقام في صعود مستوى الإعلام واليوم نحن في زمن المحتوى، كل من لديه محتوى سوف يسيطر على الصناعة الإعلامية الموجودة”.

وتابعت “اليوم في حراك مهم جدا ثقافي وإعلامي ونتطلع إلى أن يصل لأبعد مدى، وبالنسبة للإعلاميين طبعا لا بد أن يواكبوا العصر الجديد والإعلام الحديث”.