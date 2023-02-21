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شكرا لقرائتكم الإعلامي القبيع: بعض مشاهير الفلس يهدم العادات والتقاليد والأخلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكد الإعلامي عبدالله القبيع، أن منتدى الإعلام السعودي، مهم جدا لتصحيح بعض الفكر عند الجيل الجديد، الجيل الذي يبحث دائما عن ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي مثل التيك توك وبعض الوسائل، الذين أضروا بالإعلام الرسمي الإعلام النظيف الإعلام المحترم.
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مشاهير الفلس
وأضاف القبيع، في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365”، على هامش المنتدى: “المشكلة أن هناك نجوماً من مجموعة مسيطرة على المشهد الإعلامي ولكن أعتقد في هذا المنتدى سيكون في إمكانية لتصحيح هذه العملية”.
وتابع القبيع “ولكن على طريقة طارت الطيور بأرزاقها اليوم بدأت الناس تعي أن ما يذاع وينشر من بعض مشاهير الفلس هو هدم للعادات والتقاليد والأخلاق”.
تبادل الرؤى والأفكار
من جهته، أكد الإعلامي علي العلياني أن هامش المنتدى السعودي للإعلام وكواليسه مهمة وضرورية لتبادل الأفكار.
وأشار العلياني، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” على هامش منتدى الإعلام السعودي: إلى جودة الندوات والمحاضرات والتي اتسمت بمشاركة أسماء مميزة.
كما أبدى العلياني فخره بالمنتدى عربيًا وخليجيًا، حيث كنا نتمنى إقامة مثل هذه المنتديات والمحاضرات بالمملكة واليوم أصبحت متاحة الآن.
حراك ثقافي وإعلامي
من جهتها، أكدت الإعلامية خديجة الوعل أن المنتدى السعودي للإعلام يحقق الأرقام.
وأضافت لصحيفة “متابعات الخليج 365“، على هامش المنتدى السعودي للإعلام”: “اليوم نحن نتحدث بلغة الأرقام، أرقام في صعود مستوى الإعلام واليوم نحن في زمن المحتوى، كل من لديه محتوى سوف يسيطر على الصناعة الإعلامية الموجودة”.
وتابعت “اليوم في حراك مهم جدا ثقافي وإعلامي ونتطلع إلى أن يصل لأبعد مدى، وبالنسبة للإعلاميين طبعا لا بد أن يواكبوا العصر الجديد والإعلام الحديث”.
بدأت وزارة العدل أمس بشكل رسمي , تطبيق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجّه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعيله بعدما جرى نشر الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل، التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية “أم القرى” الجمعة الماضية.
وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي أنّ التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعدّ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات، أولها أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلَّغ شريطة أن يكون موثّقاً لدى الجهة المختصة، وفي الحالة الثانية أن يتم التبليغ بالمراسلة على البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الالكتروني عائداً للمبلَّغ أو كان مدوّناً في عقدٍ بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثّقاً لدى جهةٍ حكومية، وفي الحالة الثالثة أن يتم تبليغه عبر أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وأفادت الوزارة أنّه إضافةً إلى البيانات الواجب توفّرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى سيتم إضافة رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفّذ ضدّه أو المبلَّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ – بحسب الحال – مشيرةً إلى أن استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة يتم عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
ويأتي ذلك في وقتٍ بدأت به بعض الدوائر القضائية تطبيقه في المحاكم، حيث بدأ تطبيق القرار في المحاكم التجارية وربطه كذلك مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة بوزارة العدل، إضافةً إلى آليات التبليغ المعتمدة سابقاً مثل محضري الخصوم أو البريد السعودي وغيرها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أصدر أمره الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، واعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، وأنه يترتب على التبليغ بهذه الوسائل ما يترتب على التلبيغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية.