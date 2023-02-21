السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم "التعاون الإسلامي" يزور المدن التركية المتضررة من الزلزال



جدة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

يرأس معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه وفد الأمانة العامة الذي سيقوم بزيارة إلى الجمهورية التركية اليوم، للقيام بجولة في المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال.

كما سيلتقي الأمين العام معالي وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لمناقشة الجهود الممكنة لمنظمة التعاون الإسلامي الاضطلاع بها في تلك المناطق.

وقد وجه معاليه نداءً عاجلاً فور وقوع الزلزال إلى الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات الإنسانية التابعة لها، والشركاء الدوليين لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لدعم ضحايا الزلزال المدمر الذي خلف أعداداً كبيرة من القتلى في كل من تركيا وسوريا، مقدماً شكره لسرعة استجابة الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية لاحتواء تداعيات الزلزال حتى اللحظة، مجدداً دعوته للاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للمناطق المنكوبة في كل من الجمهورية التركية وسوريا.

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10:53ت م

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