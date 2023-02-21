السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون توقع مذكرة تفاهم مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص



لاهاي 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس, مذكرة تفاهم مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، لفتح أبواب التعاون في مجالات التكامل التشريعي والتدريب والتطوير القانوني، وذلك في مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بمملكة هولندا.

وتأتي هذه المذكرة لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الطرفين وتعزيز أطر التعاون بين الأمانة العامة والمنظمات الدولية وذلك بإقامة النشاطات والندوات ذات العلاقة.

يذكر أن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص هو منظمة دولية مقرها مدينة لاهاي في هولندا، مهمتها التوحيد التدريجي لقواعد القانون الدولي الخاص.

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10:07ت م

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