السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة جازان



جيزان 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، وبيش، والدرب، والأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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10:00ت م

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