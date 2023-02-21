شكرا لقرائتكم مكة المكرمة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 4 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 4 درجات مئوية، بينما سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 34 درجة مئوية.

الكبرى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كالتالي: مكة المكرمة 34 درجة مئوية، يليها جدة 33 درجة مئوية، ثم جازان وينبع والقنفدة بـ 32 درجة مئوية، والمدينة المنورة 30 درجة مئوية.

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الصغرى

فيما جاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي: طريف 4 درجات مئوية، يليها القريات بـ 5 درجات مئوية ، كما سجلت عرعر 7 درجات مئوية، ورفحاء وأبها 8 درجات مئوية، وتبوك وحفر الباطن و المجمعة والباحة ونجران عند 9 درجات مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.