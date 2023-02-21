شكرا لقرائتكم نزاهة تحقق مع 241 شخصاً بتهم رشوة وغسل أموال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة” اليوم، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رجب 1444هـ، ولفتت إلى أنها أجرت 2194 جولة رقابية، وأسفر ذلك عن التحقيق مع عدد من المتهمين، وإيقاف آخرين بتهم استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة، وغسل الأموال والتزوير.

وأضافت أن عدد مَنْ تم التحقيق معهم بلغ 241 مشتبهاً بهم، فيما أوقفت 159 متهماً ومنهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، مشيرة إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والتعليم، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة.

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كما دعت جموع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.