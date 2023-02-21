توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق

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الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة بمناطق المملكة، مع بقاء الأجواء الباردة في ساعات الليل المتأخرة واعتدالها نهارًا على معظم المناطق.

درجات الحرارة المسجلة

وذكر الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/1444هـ ، حيث سجلت طريف أقل الدرجات بـ 5 مئوية، بينما سجلت كل من جدة وجازان أعلى الدرجات بـ 23 درجة مئوية، فيما سجلت المدينة المنورة 16 درجة مئوية والرياض 12 درجة مئوية.

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ارتفاع تدريجي

وأضاف الحصيني أن درجات الحرارة تعد بداية لتأقلم الكتلة القطبية على معظم المناطق، والتي يتوقع أن تستمر في الارتفاع التدريجي على معظم المناطق.

وفي وقت سابق، توقع الحصيني ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة اعتبارًا من أمس الاثنين، والتي قد تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية عما تم تسجيله في الأيام الماضية على مناطق المملكة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.