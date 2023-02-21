شكرا لقرائتكم شركات الفنتك لن تحل محل البنوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المستشار المالي الدكتور عبدالله باعشن: إن شركات الفنتك والسماح للمنصات التابعة لها قد يكون أمرًا جيدًا، لإعطاء مساحة للسوق.

لن تحل محل البنوك

وأكد باعشن، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن تلك الشركات لا يمكنها خلق الأموال في السوق، ولن تحلّ محل البنوك.

وأشار إلى أن تلك الشركات لا تقبل ودائع؛ لأنها تأخذ القروض والتسهيلات من البنوك، أو يتم تكوينها من أصحاب الثروات والعائلات ما يعني أن تلك الشركات ضعيفة ولا يمكن مقارنتها بفرع بنكي.

ما هي شركات الفنتك؟

شركات الفنتك هو مصطلح يطلق على الشركات التي تقوم بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات داخل القطاعات المالية التقليدية؛ بهدف أن تكون تلك القطاعات أكثر أمانًا وكفاءة، وسرعة في آنٍ واحد.