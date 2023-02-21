شكرا لقرائتكم قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يناير قبل 28 فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال؛ إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 28 من شهر فبراير الجاري.

وحثّت الهيئة المكلّفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني، أو تقديمها والسداد عن طريق تطبيق الهيئة للهواتف الذكية؛ تجنُّبًا لغرامة التخلُّف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحدّ أدنى، و25% كحدّ أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعيّن على المكلف الإقرار بها.

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ضريبة القيمة المضافة

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلّفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة؛ إلى التواصل معها على الرقم الموحّد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو المحادثات الفورية في موقع الهيئة.

وتُعدّ ضريبة القيمة المضافة واحدًا من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.