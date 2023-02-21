شكرا لقرائتكم آلية تقديم بلاغ بشأن تأخير صرف الأجور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تأخير صرف الأجور يعد مخالفة للنظام، موضحة آلية تقديم بلاغ بشأن هذا الأمر.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين على حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: إن تأخير صرف الأجور يعد مخالفة للنظام.

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مخالفات نظام العمل

وتابع: بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط الإلكتروني.

الضمان المطور

في سياق آخر، يذكر أنه في حال التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي).

أما عن دراسة الأهلية، فتتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى.

كما يتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وبعد ذلك يتم معرفة استحقاق العميل للدعم المالي.