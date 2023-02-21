شكرا لقرائتكم فريق البحث والإنقاذ السعودي يباشر أعماله في تركيا عقب زلزال هاتاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توجه فريق البحث والإنقاذ السعودي في تركيا لمباشرة أعماله في مساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي أمس الاثنين، حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

تفاصيل الهزة الأرضية

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية حدثت جنوب تركيا مساء أمس الاثنين، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

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وأكد أبا الخيل، خلال بيان، أن المملكة لم تتأثر ولله الحمد بهذه الهزة الأرضية؛ نظرًا لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية الشمالية.

أسباب الهزة

وبين متحدث المساحة الجيولوجية، أن سبب حدوث الهزة يرجع إلى تصادم الصفيحة التكتونية الأناضولية مع الصفيحة الإفريقي والعربية، على امتداد صدع الأناضول في الاتجاه الغربي، وهو صدع نشط زلزاليًّا، ويتوقع حدوث هزات ارتدادية تابعة لهذه الهزة الرئيسية وبقدر زلزالي أقل وبدون أي أثر على المملكة بمشيئة الله.