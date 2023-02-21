

جاكرتا 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر، الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، دون أن يتسبب بحدوث موجات المد العاتية (تسونامي).

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 63 كم من منطقة سيلوما بالجزيرة، وعلى عمق 13 كم.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

// انتهى //

09:06ت م

0014





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.